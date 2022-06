Blatterovi a Platinimu hrozia podmienečné tresty na 20 mesiacov

Bellinzona 15. júna (TASR) - Švajčiarski prokurátori žiadajú pre bývalého prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppa Blattera a pre niekdajšieho šéfa Európskej futbalovej únie (UEFA) Michela Platiniho podmienečné tresty na 20 mesiacov. Obom hrozili za finančné podvody až päťročné tresty, ale už pred štartom jedenásťdňového pojednávania bolo nepravdepodobné, že by naozaj skončili za mrežami. Švajčiarsky súd by mal oznámiť verdikt 8. júla.



Prokurátor Thomas Hildbrand taktiež požiadal trojicu sudcov švajčiarskeho federálneho súdu, aby Platinimi nariadili zaplatiť FIFA odškodnenie vo výške 2,2 miliónov švajčiarskych frankov.



Blatter i Platini dlhodobo popierajú svoju vinu v prípade vyplatenia dvoch miliónov švajčiarskych frankov (2,07 mil. eur) niekdajšiemu šéfovi UEFA zo strany FIFA v roku 2011. Podľa Blattera išlo o platbu za poradenské služby a prešla riadnym procesom riadiacej organizácie svetového futbalu. "Ide o dlžnú, oneskorenú výplatu miezd," povedal. Kauza sa odvíja už od roku 2015, keď ho v tejto veci prvýkrát vypočúval prokurátor: "Tento šok trvá už sedem rokov."



Platini po stredajšom zasadnutí uviedol, že je "pokojný a sebavedomý". "Dnešné obvinenie prokurátora nemá žiadny základ. Rozhovory dokázali, že toto trestné konanie nemá dôvod existovať," uviedol.



Obžaloba tvrdí, že neexistuje žiadny právny ani zmluvný základ, podľa ktorého mala FIFA zaplatiť Platiniho faktúru za údajnú poradenskú prácu počas prvého funkčného obdobia Blattera ako šéfa FIFA v rokoch 1998 až 2002. FIFA tiež zaplatila 229.000 dolárov na daniach zo sociálneho zabezpečenia. Blatter s Platinim tvrdia, že mali ústnu dohodu ešte z roku 1998. Trojnásobný držiteľ Zlatej lopty dostal v auguste 1999 kontrakt so spätnou platnosťou od začiatku roka na 300.000 CHF. Keďže však bola suma nižšia, ako pri údajnej ústnej dohode, FIFA mu vyplatila viac.



Prípad ukončil Blatterovu vládu ako prezidenta FIFA a Platiniho kampaň v snahe vystriedať ho na čele svetového futbalu. Obaja dostali za netransparentné transakcie od Etickej komisie FIFA osemročný zákaz pôsobiť vo futbale, Športový arbitrážny súd (CAS) im však neskôr tresty zredukoval. Súdny proces v Bellinzone by mal trvať do 22. júna, verdikt trojčlennej poroty by mal padnúť 8. júla. Informovala agentúra AP.