Blind sa cíti dobre, ale pred návratom do tréningu ho čakajú testy

Amsterdam 26. augusta (TASR) – Holandskému futbalovému obrancovi Daleymu Blindovi z Ajaxu Amsterdam sa počas utorkového prípravného zápasu s Herthou Berlín pokazil implantovaný defibrilátor srdca. Incident sa stal v 79. minúte, Blind bol po ňom schopný odísť z ihriska.



Tréner Erik ten Hag informoval, že Blind nemal ťažkosti, no do tréningu sa v najbližších dňoch nezapojí. "Vzhľadom na okolnosti sa cíti dobre. Pred návratom do tréningu sa však podrobí ďalším testom a počkáme na výsledky," uvádza sa v stanovisku klubu.



Tridsaťročnému zadákovi koncom minulého roka diagnostikovali zápal srdcového svalu, počas operácie mu implantovali prístroj.



Klub z Amsterdamu zdolal v príprave Herthu 1:0. Ten Hag v 80. minúte stiahol Blinda z ihriska a vystriedal ho 17-ročným obrancom Devyneom Renschom. V druhom polčase nastúpili v drese nemeckého klubu aj slovenskí reprezentanti Peter Pekarík a Ondrej Duda.