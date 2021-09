Futbal: Boateng musí zaplatiť bývalej partnerke 1,8 milióna eur

Mníchov 9. septembra (TASR) - Mníchovský súd uznal nemeckého futbalistu Jeromea Boatenga vinným z napadnutia bývalej partnerky a matky ich dvoch detí Sherin Senlerovej. Tridsaťtriročný jej musí zaplatiť dokopy 1,8 milióna eur.



Incident sa stal v júli 2018 počas spoločnej dovolenky na ostrovoch Turks a Caicos. Boateng podľa obvinenia spôsobil vážne fyzické zranenie Senlerovej, ktorú údajne predtým slovne napadol. Bývalý stopér Bayernu Mníchov a nemeckej reprezentácie mal podľa obžaloby svoju priateľku udrieť rukou, uhryznúť ju do hlavy a zhodiť na zem, kde na ňu opäť zaútočil. Podľa agentúry DPA prokuratúra žalovala Boatenga aj za to, že na expartnerku hodil sklenenú lampu a chladiaci vak.



Tridsaťtriročný futbalista na súde obvinenia odmietol, podľa neho Senlerová bola voči nemu agresívna a zaútočila na neho pri konflikte počas kartovej hry. Partnerka ho mala udrieť, zraniť na pere a následne spadla sama, keď sa ju snažil odstrčiť. Lampa mala podľa neho spadnúť na Senlerovú nešťastnou náhodou sama zo stola, do ktorého hodil vankúš.



Žalobcovia žiadali podmienečný trest jeden a pol roka a pokutu 1,5 milióna eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.



Boateng už nie je hráč Bayernu, v lete po desiatich rokoch opustil mníchovský klub a ako voľný hráč podpísal dvojročnú zmluvu s Olympique Lyon. Informovala agentúra dpa.