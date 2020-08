Boga z klubu US Sassuolo musel ísť do karantény

Rím 20. augusta (TASR) - Útočník talianskeho futbalového klubu US Sassuolo Jeremie Boga musel ísť do nútenej karantény, keď ho pozitívne testovali na nový koronavírus. Podľa agentúry DPA nemá žiadne príznaky ochorenia a nebol ani v kontakte so žiadnym spoluhráčom. Klub postupuje v jeho prípade v súlade s predpísaným protokolom.