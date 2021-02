Bohemians 1905 zdolal Zbrojovku Brno 2:1 v 18. kole českej ligy

sumáre - 18. kolo:



Bohemians 1905 - Brno 2:1 (2:1)

Góly: 10. Necid, 41. Květ - 26. Rusek

/P. Le Giang odchytal celý zápas - D. Bariš hral celý zápas, P. Štepanovský hral do 76. min/



MFK Karviná - Slezský FC Opava 3:1 (0:0)

Góly: 60. Papadopulos, 70. Tavares, 82. Qose (z 11 m) - 51. Nešický

/Ch. Herc hral celý zápas, L. Čmelík hral do 55. min, R. Mikuš nastúpil v 55. min - R. Dedič hral celý zápas a dostal ŽK, K. Mondek hral do 84. min, T. Digaňa bol na lavičke náhradníkov/

Praha 6. februára (TASR) - Česká futbalová liga mala v sobotu na programe zápasy 18. kola. Bohemians 1905 zdolal Zbrojovku Brno 2:1, keď o výsledku zápasu sa rozhodlo už v 1. polčase.Po štyroch zápasoch sa z víťazstva tešila Karviná, ktorá vyhrala nad poslednou Opavou 3:1. Hostia sa síce ujali v 51. minúte vedenia zásluhou Aleša Nešického, ale domáci vďaka gólom Papadopulosa, Tavaresa a Qoseho otočili vývoj zápasu.