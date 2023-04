Futbalisti Bohemiansu Praha zdolali Slovácko 1:0

česká liga - 25. kolo:



Bohemians Praha 1905 - 1. FC Slovácko 1:0 (0:0)



Gól: 49. Köstl



/E. Prekop hral do 75. min. - P. Šimko sedel na lavičke náhradníkov/







FK Jablonec - FK Pardubice 1:0 (0:0)



Gól: 89. Chramosta



/J. Považanec hral do 92. min, J. Surovčík sedel na lavičke náhradníkov - V. Budinský sedel na lavičke náhradníkov/







AC Sparta Praha - FC Zbrojovka Brno 3:1 (2:1)



Góly: 20. Krejčí, 24. Kuchta, 49. Wiesner - 17. Řezníček



/L. Haraslín hral do 56. minúty - R. Matějov sedel na lavičke náhradníkov/







FK Teplice - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)



Gól: 22. Hybš, ČK: 47. Yasser Nour (Teplice)



/P. Bajza (Hradec) odohral celý zápas/





Praha 2. apríla (TASR) - Futbalisti Bohemiansu Praha zdolali v nedeľnom zápase 25. kola českej ligy Slovácko 1:0. Momentálne sa nachádzajú na štvrtej priečke tabuľky, na tretiu Plzeň strácajú deväť bodov. Piate Slovácko má na Bohemians trojbodové manko, no jeden zápas k dobru.Sparta Praha zvíťazila nad Brnom 3:1. V tabuľke figuruje na druhom mieste za Slaviou, s ktorou majú zhodný počet bodov. Jablonec vyhral nad Pardubicami 1:0, o zisku troch bodov rozhodol v 89. minúte útočník Jan Chramosta. V ďalšom zápase zdolali Teplice na domácej pôde Hradec Králové 1:0.