Futbal: Bologna predĺžila zmluvu s trénerom Mihajlovičom

Bologna 17. júna (TASR) - Taliansky futbalový prvoligista FC Bologna sa dohodol na predĺžení zmluvy s trénerom Sinišom Mihajlovičom. Päťdesiatjedenročný Srb zotrvá v klube do roku 2023.



Mužstvo vedie od januára 2019, keď vystriedal Filippa Inzaghiho, predtým krátko pôsobil na lavičke v sezóne 2008/2009. Vlani v júli mu diagnostikovali leukémiu a vynechal niekoľko zápasov. "Cítim sa dobre. Pred siedmimi mesiacmi som podstúpil transplantáciu kostnej drene a najhoršie by malo byť za mnou. Ešte to však potrvá asi rok, kým sa všetko dostane do normálu," citovala Mihajloviča agentúra DPA.