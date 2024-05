Bonucci ukončil 19 rokov trvajúcu kariéru

Londýn 29. mája (TASR) - Bývalý taliansky futbalový reprezentant Leonardo Bonucci oficiálne ukončil profesionálnu kariéru, ktorá mala 19-ročné trvanie. Tridsaťsedemročný obranca to oznámil v stredu na sociálnej sieti.



Bonucci vyhral s Talianskom ME v roku 2020. Na klubovej úrovni vyčnieva z jeho úspechov osem titulov majstra Serie A, štyrikrát vyhral Taliansky pohár a päťkrát taliansky Superpohár. Hrával za Juventus Turín, Inter Miláno a AC Miláno, kariéru ukončil v tureckom Fenerbahce Istanbul, kde pôsobil v uplynulej sezóny. Za taliansky národný tím odohral 121 zápasov, strelil osem gólov.



"S nami sa rozlúčil už v septembri. Teraz definitívne zavesil kopačky na klinec a my mu želáme všetko najlepšie v jeho novej životnej kapitole," uviedol v stanovisku Juventus, v ktorom Bonucci strávil väčšinu kariéry.