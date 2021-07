Novou posilou Eintrachtu Frankfurt sa stal útočník Borre

Frankfurt 5. júla (TASR) - Kolumbijský futbalový útočník Rafael Santos Borre sa stal novou posilou Eintrachtu Frankfurt. Bývalý hráč Atletica River Plate podpísal s nemeckým bundesligistom kontrakt do roku 2025.



V Eintrachte by mal nahradiť Portugalčana Andreho Silvu, ktorý zamieril do konkurenčného Lipska. "Rafael Santos Borre je veľmi zaujímavý futbalista pre európsky trh. Má nos na góly, pomôže nám vystužiť ofenzívu," uviedol pre agentúru DPA na adresu novej akvizície športový riaditeľ Eintrachtu Markus Krösche.