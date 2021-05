Borussia Dortmund zdolala Mainz 3:1 a zahrá si v Lige majstrov

sumár:



FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3 (0:2)



Góly: 90.+1 Quaison (z 11m) - 23. Guerreiro, 42. Reus, 80. Brandt

Berlín 16. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund zvíťazili v nedeľňajšom zápase predposledného 33. kola nemeckej bundesligy na ihrisku Mainzu 3:1 a v nasledujúcej sezóne si zahrajú v Lige majstrov.Borussia, ktorá vyhrala piaty duel v najvyššej súťaži v sérii, má na konte 61 bodov a neskončí horšie ako na štvrtom mieste tabuľky. To zaručuje účasť v skupinovej fáze LM.Dortmund položil základ nedeľňajšieho víťazstva nad trinástym tímom tabuľky už v prvom polčase, keď ho poslali do dvojgólového vedenia Raphael Guerreiro a Marco Reus. V 80. minúte zvýšil Julian Brandt, no v závere pokazil domácim čisté konto z penalty Robin Quaison.