Borussia Dortmund získala anglického mladíka Bellinghama

Dortmund 20. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund skompletizoval prestup anglického mladíka Judea Bellinghama z Birminghamu City.



Sedemnásťročný stredopoliar podpísal podľa nemeckých médií kontrakt do roku 2025 a Borussia za jeho služby zaplatila 26,5 milióna eur. Bellingham odohral v sezóne 2019/2020 v druhej najvyššej anglickej súťaži 40 zápasov, v ktorých strelil štyri góly a pridal tri asistencie. "Nedokážem sa Birminghamu dostatočne poďakovať za to, čo pre mňa urobil, nielen v tejto sezóne, ale odkedy som do klubu prišiel, keď som mal sedem rokov. Teraz som nadšený, že som sa pripojil k jednému z najlepších klubov v Európe," uviedol.



Bellingham chce v Dortmunde napodobniť svojho krajana Jadona Sancha, ktorý do vestfálskeho klubu prišiel taktiež v 17 rokoch a vypracoval sa na jedného z najtalentovanejších krídelníkov. Informovala o tom agentúra DPA.