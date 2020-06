Borussia Mönchengladbach do konca sezóny bez Thurama a Pleu

Mönchengladbach 19. júna (TASR) - Borussii Mönchengladbach budú až do konca sezóny nemeckej futbalovej Bundesligy chýbať francúzski útočníci Marcus Thuram a Alassane Plea.



Pre trénera Marca Roseho to nie sú dobré správy. Borussia stále bojuje o miestenku do Ligy majstrov 2020/2021, aktuálne je v tabuľke dve kolá pred koncom na piatom mieste a na štvrtý Bayer Leverkusen stráca bod.



Thuram utrpel v dueli proti Bayernu Mníchov (1:2) zranenie členka. Plea má problémy s boľavým ramenom a svalovým zranením. Obaja v tejto sezóne strelili desať gólov. "Marcus má po sezóne. V jeho prípade uvažujeme o operácii. Nepravdepodobný je aj návrat Pleu v posledných dvoch zápasoch v Paderborne a s Herthou Berlín," citovala Roseho agentúra DPA. V Borussii pôsobí aj slovenský reprezentačný stredopoliar László Bénes.