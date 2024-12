Borussii Dortmund by mali v Mönchengladbachu pomôcť Adeyemi aj Brandt

Dortmund 5. decembra (TASR) - Futbalový útočník Karim Adeyemi a stredopoliar Julian Brandt by mali byť Borussii Dortmund k dispozícii v sobotnom ligovom zápase na pôde Borussie Mönchengladbach. Podľa agentúry DPA o tom informoval tréner bundesligového tímu Nuri Sahin.



Adeyemi bol mimo diania od začiatku októbra pre svalové zranenie. Predtým mal v ôsmich zápasoch päť gólov a päť asistencií. "Vzhľadom na to, že absolvoval prvý tréning s tímom po dlhom čase, si viedol prekvapivo dobre," povedal Sahin. Brandt mal taktiež svalové problémy a vynechal sobotný zápas proti Bayernu Mníchov 1:1. Sahin však stále nemá k dispozícii obrancu Waldemara Antona.



"Je to hráč, ktorý nikdy nepripustí, že má problém. Teraz však nie je iná možnosť," vysvetlil 36-ročný kormidelník. Jeho tím sa v Mönchengladbachu pokúsi o prvú ligovú výhru v tejto sezóne na pôde súpera. "Sobotný zápas je pre nás veľmi dôležitý. Chceme ukončiť nekonzistentnosť a vyhrať proti Gladbachu," dodal Sahin, ktorého tím je v tabuľke na piatom mieste so stratou 10 bodov na vedúci Bayern.