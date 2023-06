Iraola sa stal novým trénerom Bournemouthu, nahradil O'Neila

Londýn 19. júna (TASR) - Andoni Iraola sa stal novým trénerom futbalistov AFC Bournemouth. Klub Premier League to oznámil len niekoľko hodín po tom, čo na lavičke mužstva skončil Gary O'Neil.



"Sme veľmi radi, že môžeme Andoniho privítať v klube. Vzhľadom na to, že jeho zmluva v Španielsku sa toto leto končí, chceli sme konať rýchlo," povedal majiteľ klubu Bill Foley podľa agentúry AFP. Iraola sa dohodol s klubom na dvojročnej zmluve. V predchádzajúcich troch sezónach bol hlavný tréner v španielskom tíme Rayo Vallecano.



Štyridsaťročný O'Neil na konci augusta minulého roka nahradil vo funkcii Scotta Parkera. S mužstvom obsadil 15. miesto a dokázal ho udržať v Premier League aj pre ďalší ročník. "Bolo to náročné rozhodnutie, urobili sme ho však po zrelej úvahe, aby sme boli pred novou sezónou v čo najlepšej pozícii," vysvetlil Foley.