Boženík dal v prípravnom dueli dva góly, pochválil ho aj van Persie

Rotterdam 9. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Robert Boženík prispel dvomi gólmi k víťazstvu Feyenoordu Rotterdam v nedeľňajšom prípravnom stretnutí nad mestským rivalom Spartou Rotterdam 3:0. Slovenský rerezentant odohral prvý polčas.



Boženík skóroval v 13. a 15. minúte zápasu. Web rotterdamského klubu referoval, že kým v prvom prípade profitoval z pasu obrancu Ridgeciana Hapsa, druhý strelil po samostatnej akcii.



Slovenskému reprezentantovi zablohoželal ku gólom na twitteri aj Robin van Persie s poznámkou, že tréning robí svoje. Narážal tým na individuálne tréningy, v ktorých sa Boženíkovi legendárny holandský útočník venuje.



Bývalého hráča Žiliny pochválil po zápase aj tréner Feyenordu Dick Advocaat. "Urobil to naozaj dobre, vidno, že má schopnosť zakončovateľa," uviedol na tlačovej konferencii. Upozornil, že Boženík sa stále môže zlepšovať, aby ešte viac zvýraznil svoje prednosti a bol ešte užitočnejší pre tím. "S Robinom van Persiem na tom tvrdo pracujú," vyhlásil Advocaat.



Boženík prišiel do Feyenordu na konci januári 2020, v holandskej Eredivisie debutoval 1. februára, keď si v zápase s FC Emmen pripísal deväť minút na ihrisku. Prvým gólom v holandskej najvyššej súťaži rozhodol o víťazstve na pôde FC Zwolle, do prerušenia ročníka v dôsledku koronakrízy sa presadil tiež proti Fortune Sittard a v pohárovom zápase s Bredou.