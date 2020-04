Bradyová: Plán pre spustenie Premier League nie je o nič jasnejší

Londýn 18. apríla (TASR) - Časový plán pre opätovné spustenie anglickej futbalovej Premier League nie je o nič jasnejší, ako pred mesiacom, keď súťaž prerušili pre šíriaci sa koronavírus. Uviedla to Karren Bradyová, šéfka exekutívy West Hamu United.



Vedenie Premier League po rozhovoroch s 20 ligovými klubmi vyhlásilo, že cieľom je dokončiť túto sezónu, no dodalo, že kým "všetky termíny sú v hypotetickej rovine, vplyv COVID-19 narastá". Podľa Bradyovej je potrebné pred ligovým reštartom najprv zodpovedať niekoľko podstatných otázok ako sú tréning hráčov, prítomnosť polície na zápasoch, testovanie na koronavírus, hygienické a zdravotné protokoly. "Hráči mali možnosť udržať si v domácich podmienkach kondičku. No pokiaľ budú v platnosti pravidlá o obmedzení sociálnych kontaktov, tak nebude umožnený nácvik niektorých herných činností. Veď nemôžete robiť vkĺzačku dva metre od protihráča. Takže aká bude zápasová pripravenosť hráčov v prípade, že by sa sezóna rozbehla v polovici júna?" napísala Bradyová vo svojom stĺpčeku v denníku The Sun.



Šéfka West Hamu takisto poznamenala, že policajti budú musieť byť prítomní na zápasoch, aj keď sa budú hrať za zatvorenými dverami. "Niektorí fanúšikovia budú chcieť prísť k štadiónu, aj keď ich nepustia na tribúny. Polícia však bude potrebná aj na iných miestach," citovala Bradyovú agentúra AP.



Počet ľudí, ktorí vo Veľkej Británii zomreli na nákazu novým koronavírusom, stúpol v sobotu popoludní na 14.607. V krajine hlásili takmer 110-tisíc ochorení COVID-19.