Brankár Gollini mieri z Atalanty na hosťovanie do Tottenhamu

Londýn 24. júla (TASR) – Futbalový brankár Gollini odchádza z Atalanty Bergamo na ročné hosťovanie do Tottenhamu Hotspur. Po jeho skončení si kohúti môžu uplatniť na hráča opciu a získať ho na trvalý prestup.



Gollini by mal bojovať o miesto brankárskej jednotky s Hugom Llorisom. Skúsený francúzsky reprezentant je v Tottenhame od sezóny 2012/2013, 30. júna 2022 mu však vyprší zmluva. „Huga veľmi rešpektujem, je to legenda Tottenhamu, Je pre mňa obrovská česť pracovať s ním," citovala slová Golliniho agentúra AP.