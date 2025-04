Brankár Hoffenheimu navrhuje rozhodcom rýchlejšie reakcie na zranenia

Sinsheim 30. apríla (TASR) - Brankár nemeckého futbalového klubu TSG 1899 Hoffenheim Oliver Baumann navrhuje, aby rozhodcovia v zápasoch rýchlejšie reagovali na zranenia hlavy.



Tridsaťštyriročný brankár tak zareagoval na víkendový ligový duel s Dortmundom, keď sa zrazil so stredopoliarom Borussie Carneym Chukwuemekom a hlavný rozhodca neprerušil hru. O pár sekúnd jeho tím inkasoval rozhodujúci gól stretnutia, zatiaľ čo Baumann sa „potácal“ v priestore pokutového územia.



„Moja diagnóza jasne poukazuje na to, že na trávniku je to o bezpečnosti hráčov. V záujme ochrany ich zdravia by sa okamžite bez námietok mala prerušiť hra, bez ohľadu na to, ako je situácia v zápase,“ citovala agentúra AP Baumanna.