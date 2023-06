Brankár Mendy sa pripojil k saudskoarabskému tímu Al-Ahli

Džidda 28. júna (TASR) - Senegalský futbalový brankár Edouard Mendy zamieril z FC Chelsea do saudskoarabského tímu Al-Ahli. Do rovnakej súťaže nedávno z londýnskeho klubu prestúpili aj N'Golo Kante a Kalidou Koulibaly. Podľa anglických médií je na spadnutie aj odchod Hakima Ziyecha do tímu Al-Nassr, v ktorom pôsobí aj Cristiano Ronaldo.



Al-Ahli a Chelsea potvrdili Mendyho transfer. Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach tímu Al-Ahli má Mendy na sebe dres s nápisom 2026, ktorý súvisí s dĺžkou jeho zmluvy. Kluby zatiaľ neinformovali o prestupovej čiastke, údajne však mohlo ísť o sumu približne 20 miliónov eur.



Tridsaťjedenročný Mendy prišiel do Chelsea z francúzskeho tímu Rennes v roku 2020 a hneď vo svojej prvej sezóne v klube vyhral Ligu majstrov. Odohral 105 zápasov vo všetkých súťažiach, no v uplynulej sezóne 2022/2023 stratil stabilnú pozíciu, keď ho z postu brankárskej jednotky vytlačil Kepa Arrizabalaga. Tréner Chelsea Mauricio Pochettino sa nedávno vyjadril, že naďalej počíta s Arrizabalagom na pozíciu jednotky.