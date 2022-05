Brankár Samba poslal Nottingham do boja o Premier League

Londýn 18. mája (TASR) - Futbalisti Nottinghamu Forest si zahrajú s Huddersfieldom o postup do anglickej Premier League. Nottingham vyhral v odvete semifinále play off The Championship doma nad Sheffieldom United 3:2 po jedenástkovom rozstrele, keď sa zápas v riadnom čase i po predĺžení skončil 1:2.



Nottingham predtým vyhral na ihrisku súpera rovnako 2:1. V rozstrele z bieleho bodu brankár domácich Brice Samba zneškodnil až tri pokusy súpera. Po jeho poslednom úspešnom zákroku vtrhli na ihrisko nadšení priaznivci Forest a oslavovali postup. Podľa videozáznamu jeden z fanúšikov domácich hlavou zrazil na zem kapitána Sheffieldu Billyho Sharpa. Kouč hostí Paul Heckingbottom označil incident za "útok" a vyzval na potrestanie vinníka. Polícia neskôr zadržala 31-ročného muža, ktorý je z činu podozrivý. Funkcionári Nottinghamu v reakcii uviedli, že budú spolupracovať s políciou a páchateľ dostane doživotný zákaz vstupu na štadión.



Dvojnásobný víťaz niekdajšieho Európskeho pohára majstrov (EPM) Nottingham Forest pôsobil naposledy medzi anglickou elitou v roku 1999. O návrat do Premier League bude hrať 29. mája proti Huddersfieldu na štadióne Wembley. Huddersfield postúpil do Premier League v roku 2017 a po dvoch sezónach v najvyššej súťaži zostúpil v roku 2019 späť do druhej ligy. Priamy postup do Premier League si v tejto sezóne vybojovali Fulham a Bournemouth.