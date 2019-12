Bundesliga: Brankár Schalke Nübel dostal dištanc na štyri zápasy

Berlín 17. decembra (TASR) - Brankár Schalke 04 Alexander Nübel dostal dištanc na štyri zápasy. Vedenie najvyššej nemeckej futbalovej súťaže ho potrestalo za nebezpečný zákrok na Mijata Gačinoviča z Eintrachtu Frankfurt.



Nübel zasiahol pri nedeľnom víťazstve svojho tímu (1:0) Gačinoviča spodkom kopačky do hrude. Srbského stredopoliara transportovali so zakrvavenými ústami do nemocnice, kde mu diagnostikovali pomliaždeniny rebier. Brankár videl červenú kartu, Nemecký futbalový zväz (DFB) mu v utorok okrem dištancu dal pokutu 12.000 eur.



"Nanešťastie, takéto nehody sa občas stávajú v zápale boja," napísal 23-ročný Nemec na instagrame. Proti Wolfsburgu, Freiburgu, Mönchengladbachu a Bayernu Mníchov ho zastúpi Markus Schubert. Informovala o tom agentúra AP.