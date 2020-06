Brankár Subašič po viac ako ôsmich rokoch odíde z Monaca

Monte Carlo 8. júna (TASR) – Chorvátsky brankár Danijel Subašič po viac ako ôsmich rokoch odíde z AS Monaco. Jeho aktuálny kontrakt s klubom najvyššej francúzskej súťaže vyprší na konci júna.



Tridsaťpäťročný Subašič prišiel do Monaca v januári 2012, keď ešte klub účinkoval v druhej lige. Neskôr sa stal jednou z kľúčových postáv tímu, ktorý v roku 2017 vybojoval titul v Ligue 1 a prebojoval sa až do semifinále Ligy majstrov. Za Monaco odohral spolu 292 duelov, čo ho v historickej klubovej tabuľke radí na druhú priečku.



Subašič v pozícii brankárskej jednotky pomohol Chorvátsku na MS 2018 v Rusku k postupu do finále. V priebehu turnaja zneškodnil štyri pokutové kopy, vrátane troch v osemfinálovom jedenástkovom rozstrele proti Dánsku. Po finálovej prehre s Francúzskom oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry, pripomenula agentúra AFP. Po sérii zranení stratil v uplynulej nedokončenej sezóne v Monacu post jednotky, nahradil ho Benjamin Lecomte.