Brankár Szczesny ukončil kariéru: Tomuto športu vďačím za všetko

Varšava 27. augusta (TASR) - Poľský futbalový brankár Wojciech Szczesny ukončil vo veku 34 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V utorok o tom informoval na sociálnej sieti.



"V júni 2006 som opustil svoju rodnú Varšavu, aby som sa pridal k Arsenalu s jediným snom, živiť sa futbalom. To som ešte netušil, že to bude začiatok životnej cesty. Za všetko, čo mám a za všetko, čím som, vďačím tomuto krásnemu športu," napísal Szczesny na svojom Instagrame.



Poľský brankár strávil v Arsenale takmer desať rokov a získal s ním dvakrát Pohár FA. Obliekal aj dresy AS Rím či Brentfordu a od roku 2017 do tohto leta pôsobil v Juventuse Turín. S talianskym klubom zažil najúspešnejšie roky kariéry, vybojoval s ním tri majstrovské tituly, trikrát získal Taliansky pohár a raz taliansky Superpohár.



Szczesny má na konte aj 84 štartov za poľský národný tím, s ktorým sa zúčastnil na šiestich veľkých turnajoch. "Každý príbeh má svoj koniec, no v živote je každý koniec novým začiatkom. Až čas ukáže, čo mi táto nová cesta prinesie. Ale ak ma uplynulých 18 rokov niečo naučilo, tak to, že nič nie je nemožné a verte mi, budem snívať o veľkých veciach," dodal.