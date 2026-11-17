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Brazília deklasovala Singapur 7:0
Hetrikom sa v priebehu 12 minút prezentoval krídelník Realu Madrid Vinicius Junior.
Autor TASR,aktualizované
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Kallang 17. novembra (TASR) - Futbalisti Brazílie deklasovali v utorkovom prípravnom medzištátnom zápase hráčov Singapuru 7:0. Hetrikom sa v priebehu 12 minút prezentoval krídelník Realu Madrid Vinicius Junior.
V ďalšom stretnutí hráči Paraguaja zvíťazili nad Japonskom 2:1. V singapurskom Kallangu viedli po góloch Juana Caceresa a Gustava Gomeza po prvom polčase 2:0, súper dokázal v závere už len znížiť zásluhou Šia Fukudu.
V ďalšom stretnutí hráči Paraguaja zvíťazili nad Japonskom 2:1. V singapurskom Kallangu viedli po góloch Juana Caceresa a Gustava Gomeza po prvom polčase 2:0, súper dokázal v závere už len znížiť zásluhou Šia Fukudu.
prípravné medzištátne zápasy:
Singapur - Brazília 0:7 (0:4)
Góly: 9., 15. a 21. Vinicius, 31. Endrick, 51. Estevao, 65. Rayan, 74. Suhaimi (vlastný)
Čína – Bahrajn 2:2 (1:2)
Góly: 37. Abduweli Behram, 80. Čang Jü-ning (z 11 m) - 2. Kayoum, 22. Bughammar
Japonsko – Paraguaj 1:2 (0:2)
Góly: 85. Fukuda - 2. Caceres, 40. G. Gomez
Singapur - Brazília 0:7 (0:4)
Góly: 9., 15. a 21. Vinicius, 31. Endrick, 51. Estevao, 65. Rayan, 74. Suhaimi (vlastný)
Čína – Bahrajn 2:2 (1:2)
Góly: 37. Abduweli Behram, 80. Čang Jü-ning (z 11 m) - 2. Kayoum, 22. Bughammar
Japonsko – Paraguaj 1:2 (0:2)
Góly: 85. Fukuda - 2. Caceres, 40. G. Gomez