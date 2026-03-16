Brazília nastúpi v marcových prípravných dueloch bez Neymara
Päťnásobní majstri sveta plánujú oznámiť definitívnu nomináciu na šampionát 18. mája.
Autor TASR
Rio de Janeiro 16. marca (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia nevyužije v marcových prípravných dueloch pred MS 2026 služby Neymara. Tridsaťštyriročný hráč sa po zranení predného skríženého väzu v októbri 2023 stále nedokázal dostať do optimálnej formy.
„Kanárici“ nastúpia 26. marca v Bostone proti Francúzsku a o štyri dni neskôr v Orlande proti Chorvátsku. „Nominujem iba hráčov, ktorí sú na sto percent v poriadku,“ uviedol v pondelok podľa AP tréner Brazílčanov Carlo Ancelotti.
Päťnásobní majstri sveta plánujú oznámiť definitívnu nomináciu na šampionát 18. mája. Posledný prípravný duel pred podujatím odohrajú 31. mája v Riu de Janeiru proti Paname.
