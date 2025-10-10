< sekcia Šport
Brazília v príprave deklasovala Kórejskú republiku, Son utvoril rekord
Japonsko - Paraguaj 2:2 (1:1)
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Brazílie deklasovali v piatkovom prípravnom zápase v Soule domácu Kórejskú republiku 5:0. Po dva góly „kanárikov“ strelili Estevao a Rodrygo, ďalší pridal jeho spoluhráč z Realu Madrid Vinicius Junior. Kapitán domáceho tímu Son Heung-min odohral 137. reprezentačný zápas a utvoril nový rekord v počte štartov v národnom tíme. Útočník Los Angeles FC a bývalý kanonier Tottenhamu sa osamostatnil na čele štatistiky od Cha Bum-kuna a Hong Myung-boa (obaja 136 štartov), súčasného trénera juhokórejskej reprezentácie.
prípravné zápasy:
Japonsko - Paraguaj 2:2 (1:1)
Góly: 26. Ogawa, 90.+4 Ueda - 20. Almiron, 64. Gomez
Kórejská republika - Brazília 0:5 (0:2)
Góly: 13. a 47. Estevao, 41. a 49. Rodrygo, 77. Vinicius Junior
Japonsko - Paraguaj 2:2 (1:1)
Góly: 26. Ogawa, 90.+4 Ueda - 20. Almiron, 64. Gomez
Kórejská republika - Brazília 0:5 (0:2)
Góly: 13. a 47. Estevao, 41. a 49. Rodrygo, 77. Vinicius Junior