Brazília v príprave deklasovala Kórejskú republiku, Son utvoril rekord

Na snímke hráči Brazílie Estevao (vpravo) a Matheus Cunha sa radujú z gólu v prípravnom zápase medzi Brazíliou a Južnou Kóreou v Soule 10. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Futbalisti Brazílie deklasovali v piatkovom prípravnom zápase v Soule domácu Kórejskú republiku 5:0. Po dva góly „kanárikov“ strelili Estevao a Rodrygo, ďalší pridal jeho spoluhráč z Realu Madrid Vinicius Junior. Kapitán domáceho tímu Son Heung-min odohral 137. reprezentačný zápas a utvoril nový rekord v počte štartov v národnom tíme. Útočník Los Angeles FC a bývalý kanonier Tottenhamu sa osamostatnil na čele štatistiky od Cha Bum-kuna a Hong Myung-boa (obaja 136 štartov), súčasného trénera juhokórejskej reprezentácie.



prípravné zápasy:

Góly: 26. Ogawa, 90.+4 Ueda - 20. Almiron, 64. Gomez



Kórejská republika - Brazília 0:5 (0:2)

Góly: 13. a 47. Estevao, 41. a 49. Rodrygo, 77. Vinicius Junior
