Brémy do konca sezóny bez Sahina, Toprak a Füllkrug začnú s tréningom

Brémy 2. júna (TASR) - Tréner futbalistov Werderu Brémy Florian Kohfeldt nebude môcť vo zvyšnom priebehu sezóny počítať so stredopoliarom Nurim Sahinom.



"Žiaľ, jeho poranenie panvy je vážnejšie, ako sme predpokladali," povedal Kohfeldt pred stredajším bundesligovým zápasom s Eintrachtom Frankfurtom. Tridsaťjedenročný Sahin bol v prvom súboji po reštarte ligy proti Leverkusenu na lavičke náhradníkov, v ďalších troch dueloch už chýbal v zápasovom kádri Werderu. Naposledy sa objavil v zostave ešte 1. februára proti Augsburgu.



Naopak, v závere týždňa by sa po zraneniach mali do tréningového procesu Brém vrátiť Ömer Toprak (zranenie priehlavku) a Niclas Füllkrug (pretrhnutý krížový väz). Kohfeldt takisto potvrdil, že napriek menším zdravotným komplikáciám budú môcť proti Frankfurtu nastúpiť vo výbornej forme hrajúci Leonardo Bittencourt (problémy s panvou) a Milot Rašica (priťahovač). Informovala o tom agentúra SID.



Brémam patrí v tabuľke nemeckej Bundesligy predposledné 17. miesto, na 15. priečku znamenajúcu záchranu strácajú aktuálne tri body, pričom majú zápas k dobru.