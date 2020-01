Bundesliga: Brémy získali útočníka Selkeho z Herthy

Brémy 31. januára (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy reagoval na problémy v ofenzíve a v posledný deň zimného prestupového obdobia angažoval Davieho Selkeho z konkurenčnej Herthy Berlín. Dvadsaťpäťročný útočník prišiel na Weserstadion na hosťovanie do júna 2021.



Selke v Brémach pôsobil v rokoch 2013-2015, teraz by mal nahradiť Niclasa Füllkruga, ktorý si roztrhol väzy v kolene a pravdepodobne bude chýbať až do konca sezóny. Werder má po hosťovaní právo na trvalý prestup, podľa nemeckých médií by sa mala suma pohybovať v rozmedzí 12-15 miliónov eur.



Selke odštartoval kariéru v Hoffenheime a okrem Brém a Herthy pôsobil aj v Lipsku. V bundeslige nastúpil na 130 duelov, v ktorých strelil 27 gólov a pridal 19 asistencií. Informovala agentúra SID.