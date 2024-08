Brentford angažoval brazílskeho útočníka Nunesa z Gremia

Londýn 28. augusta (TASR) - Novou posilou anglického futbalového klubu FC Brentford sa stal brazílsky tínedžer Gustavo Nunes. Osemnásťročný útočník prichádza do tímu Premier League z Gremia a podpísal s ním šesťročnú zmluvu s opciou na predĺženie kontraktu o ďalšie dve sezóny.



"Museli sme bojovať s ďalšími klubmi, aby sme získali Gustava. Je krídelník, ktorý vyniká v súbojoch jeden na jedného. Má priamy ťah na bránu a dokáže vytvárať nebezpečné situácie. Skrýva v sebe obrovský potenciál, ktorý, samozrejme, potrebujeme vo všetkých aspektoch maximalizovať. Potrebuje určitý čas na adaptáciu, ale určite je to pre nás skvelý podpis," povedal tréner Brentfordu Thomas Frank pre klubový web.



Nunes prišiel do akadémie Gremia v roku 2021, v prvom tíme debutoval vo februári 2024. V tejto sezóne si pripísal 20 štartov a tri góly v najvyššej brazílskej súťaži.