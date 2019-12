Brescia so Špalekom nestačila na Sassuolo

Serie A - 17. kolo:



Brescia Calcio - US Sassuolo 0:2 (0:1)

Góly: 25. Traore, 71. Caputo, Špalek (Brescia) do 65. min, v 45.+2 dostal ŽK

Rím 19. decembra (TASR) - Futbalisti Brescie prehrali v stredajšom zápase 17. kola talianskej Serie A so Sassuolom 0:2. Góly hostí strelili v 25. minúte Hamed Junior Traore a v druhom polčase Francesco Caputo. Slovenský reprezentant Nikolas Špalek hral za domácich do 65. minúty, v závere prvého polčasu videl žltú kartu. Brescia figuruje v tabuľke so ziskom 13 bodov na 18. mieste, Sassuolo je s 19 bodmi jedenáste.Zápas sa mal hrať pôvodne 6. októbra, po smrti prezidenta Sassuola Giorgia Squinziho ho však preložili.