Brighton by mohol prevziať tréner Hürzeler, šampión II. Bundesligy

Brighton 9. júna (TASR) - Nemecký tréner Fabian Hürzeler by mohol prevziať futbalistov Brightonu & Hove Albion. Ak by sa s tímom dohodol, stal by sa vo veku 31 rokov najmladším koučom v histórii Premier League.



Hürzeler priviedol uplynulú sezónu FC St. Pauli k prvému miestu v II. Bundeslige a postupu. V marci s tímom z Hamburgu predĺžil kontrakt, výstupnú klauzulu podľa DPA v zmluve nemá.



Lavičku Brightonu opustil po sezóne po vzájomnej dohode Roberto De Zerbi. Talianskeho kouča údajne považuje Hürzeler za veľký vzor a viackrát už navštívil zápasy Brightonu.