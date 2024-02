Brighton dohrá sezónu bez zraneného Mitomu

Londýn 27. februára (TASR) - Anglický futbalový klub Brighton už nemôže do konca sezóny počítať so službami Kaorua Mitomu. Japonského krídelníka vyradilo zranenie chrbta.



"Je to zlé. Ide o zranenie chrbta, ktoré ho vyradilo aj zo zápasu s Evertonom. Je to pre nás veľký problém. Myslím, že bude chýbať dva až tri mesiace," povedal tréner Roberto de Zerbi.



Mitoma v prebiehajúcej sezóne nastúpil za Brighton do 26 zápasov, strelil tri góly a pridal šesť asistencií. Dvadsaťšesťročný hráč však už vynechal značnú časť ročníka pre zranenie členka a jeho účasť na Ázijskom pohári. Brighton figuruje na siedmom mieste tabuľky a usiluje sa o najlepšiu šestku. Zároveň ešte pokračuje v Európskej lige i Pohári FA. Informovala agentúra AFP.