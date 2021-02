Brighton získal Ekvádorčana Caiceda, Okay zo Celty do West Bromwichu

Brighton 1. februára (TASR) – Do anglickej futbalovej Premier League zamierili v záverečných hodinách pred uzávierkou transferov dvaja stredopoliari. Brighton & Hove Albion získal z ekvádorskej ligy Moisesa Caiceda a do klubu West Bromwich Albion prichádza na ročné hosťovanie zo Celty Vigo turecký reprezentant Okay Yokusluhi.



Devätnásťročný Caicedo hrával za Independiente del Valle, s novým zamestnávateľom sa dohodol na štvorročnej zmluve. V drese Ekvádoru debutoval za áčko už ako 18-ročný v októbri 2019. Informovala o tom agentúra DPA.