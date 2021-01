Futbal: Britská vláda potvrdila, že Premier League bude pokračovať

Londýn 4. januára (TASR) - Anglická futbalová Premier League bude pokračovať aj počas najnovšieho lockdownu v krajine. Potvrdil to premiér Boris Johnson, podľa ktorého elitné súťaže môžu pokračovať aj od stredy, keď príde k sprísneniu súčasných opatrení v Anglicku prijatých v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2.



Sprísnený režim má trvať minimálne do polovice februára, no vláda oznámila, že PL ani ďalšie profesionálne futbalové súťaže sa nezastavia. Inak tomu bolo na začiatku pandémie v marci minulého roka, keď sa všetky futbalové súťaže prerušili na viac ako tri mesiace. Informovala agentúra AP.