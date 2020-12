Futbalisti Ostravy zdolali Brno v 14. kole 1:0

14. kolo - sumáre:



Zbrojovka Brno - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Gól: 39. Azevedo (z 11 m)

/D. Bariš a P. Štepanovský odohrali celý zápas, J. Kotuľa nastúpil v 23. min - V. Budinský sedel na lavičke náhradníkov/



MFK Karviná - FK ardubice 0:2 (0:1)

Góly: 13. Petráň, 72. Huf

/Ch. Herc hral do 46. min, L. Čmelík nastúpil v 46. min a v 54. ho nahradil M. Janečka, R. Mikuš (všetci Karviná) hral od 46. min



FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 2:3 (1:1)

Góly: 20. Klíma, 86. Škoda - 34. Kliment, 75. Jurečka, 80. Daníček (z 11 m)

/R. Mazáň odohral celý duel a videl ŽK - P. Šimko hral do 62. min, M. Tomič hral od 70. min a P. Bajza sedel na laičke náhradníkov



FC Fastav Zlín - FK Teplice 2:3 (1:2)

Góly: 31. a 67. Janetzký - 8. a 45.+4 Mareš, 74. Radosta

/M. Hlinka hral do 81. min, M. Rakovan (obaja Zlín) nastúpil v 45.+5 min

Praha 23. decembra (TASR) - Futbalisti Ostravy natiahli šnúru bez prehry v najvyššej českej súťaži na šesť zápasov. V stredajšom stretnutí 14. kola zvíťazili v Brne 1:0.Zlín nebodoval naplno ani vo štvrtom dueli za sebou, keď na svojom ihrisku podľahol Tepliciam 2:3. V závere prvého polčasu sa v domácom drese dostal na ihrisko slovenský brankár Matej Rakovan, keď za stavu 1:2 vystriedal zraneného Stanislava Dostála. Hoci inkasoval iba raz, k bodovému zisku Zlínu nepomohol.