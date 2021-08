Broja putoval z Chelsea na hosťovanie do Southamptonu

Londýn 10. augusta (TASR) – Anglický futbalový klub FC Southampton získal na hosťovania z FC Chelsea útočníka Armanda Broju. Devätnásťročný Albánec by mal zaplniť dieru po Dannym Ingsovi, ktorý prestúpil do Aston Villy.



„Armando je talentovaný hráč, ktorý zaujal v minulej sezóne. Je mladý, ale má za sebou skúsenosti vo veľkom futbale a prinesie do tímu kvalitu," citovala agentúra DPA trénera Southamptonu Ralpha Hasenhüttla.



Broja prišiel do Chelsea minulý rok a uplynulý ročník strávil na hosťovaní v holandskom Vitesse Arnhem, v ktorom bol spoluhráčom slovenského stredopoliara Matúša Bera. V tridsiatich zápasoch najvyššej súťaže strelil desať gólov.