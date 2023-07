Brozovič prestúpil do saudskoarabského Al-Nassr, zahrá si s Ronaldom

Rijád 4. júla (TASR) - Chorvátsky futbalový reprezentant Marcelo Brozovič sa stal ďalším významným hráčom, ktorý akceptoval lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie. Z talianskeho Intera Miláno prestúpil do klubu Al-Nassr, s ktorým podpísal zmluvu na tri roky.



Tridsaťročný Brozovič sa tak stane spoluhráčom Portugalčana Cristiana Ronalda, ktorý pôsobí v mužstve od začiatku tohto roka. Finalista predošlého ročníka Ligy majstrov dostane za prestup približne 18 miliónov eur.



"Každý ho chcel, no on sa chcel pripojiť k nám," uviedol vicemajster saudskoarabskej ligy podľa agentúry DPA. Stredopoliar by mal počas pôsobenia v Al-Nassr dostať viac ako 75 miliónov eur.