Buffon a Chiellini predĺžili zmluvy s Juventusom o ďalší rok

Turín 29. júna (TASR) – Vedenie talianskeho futbalového klubu Juventus Turín sa dohodlo na predĺžení spolupráce s dvojicou svojich opôr. Nové ročné kontrakty v pondelok podpísali brankár Gianluigi Buffon a obranca Giorgio Chiellini.



Obaja veteráni sa zaviazali lídrovi tabuľky a úradujúcemu majstrovi Serie A do 30. júna 2021. „Sú hráči, ktorých netreba predstavovať. Šampióni, ktorých príbeh hovorí sám za seba. Ich spojenie s dresom, ktorý nosia, je nerozlučné," uviedol Juventus na svojom webe.



Štyridsaťdvaročný Buffon prišiel do Juventusu z Parmy v roku 2001. S výnimkou minulej sezóny, keď si legendárny taliansky brankár a majster sveta z roku 2006 na chvíľu odskočil do Paríža St. Germain, bol 19 rokov verný iba farbám "Juve". Za turínsky veľkoklub odchytal v lige celkovo 516 zápasov.



„Super Gigi je jasný príklad toho, že vek je iba číslo," napísal Juventus o klubovej ikone. Buffon získal s Turínčanmi deväť ligových titulov a štyrikrát triumfoval v Talianskom pohári, predtým vyhral s Parmou Pohár UEFA, s PSG dobyl titul vo francúzskej Ligue 1.



O sedem rokov mladší Chiellini je odchovanec Livorna, po zastávkach v AS Rím či Fiorentine sa stal súčasťou starej dámy v roku 2005. Odvtedy odohral za Juventus 386 zápasov v Serie A a strelil 27 gólov. V zbierke má osem ligových titulov a štyri triumfy v Talianskom pohári.