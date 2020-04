Bundesliga by sa mohla rozbehnúť 9.mája,tvrdia ministerskí predsedovia

Mníchov 20. apríla (TASR) - Nemecká futbalová Bundesliga by sa mohla opäť rozbehnúť 9. mája. Zhodli sa na tom ministerský predseda Bavorska Markus Söder a jeho náprotivok zo spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet. Najvyššia nemecká súťaž i 2. liga sú pre pandémiu koronavírusu prerušené minimálne do 30. apríla.



"Situácia v súvislosti s pandémiou je vyhrotená a ak príde k reštartu futbalových súťaží, nesmieme byť ľahkovážni. Zápasy za účasti divákov sú úplne vylúčené. Viem si predstaviť, že od 9. mája by sa mohli rozbehnúť súťaže za účasti minimálneho počtu osôb, no iba v prípade dodržania prísnych opatrení," citovala Södera agentúra DPA.