Bundesliga pridala druhé letné prestupové obdobie

Frankfurt nad Mohanom 31. marca (TASR) - Nemecká Bundesliga nasleduje ostatné popredné európske futbalové ligy a zavádza v lete druhé prestupové "okno". Chce tak umožniť Bayernu Mníchov a Borussii Dortmund, aby vystužili svoj káder ešte pred MS klubov, ktoré sa uskutočnia 14. júna - 13. júla v USA v novom rozšírenom formáte.



Vedenie Nemeckej futbalovej ligy pre agentúru DPA potvrdilo, že zaviedlo nové prestupové obdobie od 1. do 10. júna. To umožní tímom, aby zaregistrovali hráčov ešte pre klubovým šampionátom. Takisto im dopomôže, aby sa im vrátili futbalisti z hosťovaní, ktoré zvyčajne trvajú do 30. júna. V prípade Bayernu je to napríklad Mathys Tel, francúzsky útočník je v súčasnosti na hosťovaní v Tottenhame Hotspur, ktorý sa nekvalifikoval na MS klubov. Riadne letné prestupové obdobie sa začne potom 1. júla a skončí 1. septembra.



Dodatočné prestupové obdobie už pred Bundesligou zaviedli v anglickej Premier League, talianskej Serii A i španielskej La Lige. Prestupové "okno" schválila aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) a využiť ho môže každý národný zväz, ktorého tímy participujú na turnaji.