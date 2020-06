Bývalého viceprezidenta FIFA Hawita prepustili na podmienku

New York 29. júna (TASR) – Súd v New Yorku rozhodol o podmienečnom prepustení bývalého viceprezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie Alfreda Hawita, ktorý si vo väzení v USA odpykával trest za prijatie úplatkov v celkovej hodnote 1,66 milióna amerických dolárov.



Na základe dnešného verdiktu brooklynského súdu ho deportujú do Hondurasu hneď, ako to dovolí situácia v súvislosti s pandémiou koronavírusu a juhoamerická krajina otvorí svoje hranice.



Hawit od svojho zatknutia v Zürichu v decembri 2015 a ďalšom čase strávenom za mrežami celkovo pobudol v USA štyri a pol roka. Niekdajší prezident Konfederácie severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu (CONCACAF) a generálny sekretár Honduraského futbalového zväzu zinkasoval obrovské sumy peňazí zo zmanipulovaných tendrov pri predaji marketingových a televíznych práv na medzinárodné turnaje. Už v roku 2016 sa na súde priznal k viacerým činom.



„Beriem za ne plnú zodpovednosť. Výrazne som sa zmenil. Chcem prosiť o odpustenie za všetky veci, ktoré som vykonal," kajal sa Hawit.



„Neexistujú slová, ktorými by som vyjadril ľútosť. Mrzia ma všetky škody, ktoré som napáchal futbalu, športu, ktorý milujem. Od môjho zatknutia cítim obrovskú hanbu. Hanbím sa za moje správanie, zaplatil som zaň," citovala agentúra AP honduraského funkcionára, ktorého už v decembri 2016 potrestala etická komisia FIFA doživotným zákazom činnosti.



Šesťdesiatosemročný Hawit bude po prepustení pod dohľadom probačného úradníka, lehotu stanovili na dva roky. Za ten čas nebude môcť vykonávať žiadnu funkciu vo FIFA, Konfederácii severoamerického, stredoamerického a karibského futbalu ani žiadnej inej profesionálnej futbalovej organizácii. Sudca odložil rozhodnutie o odškodnení na 90 dní, pokutu stanovil na 950.000 dolárov. Hawitova rodina uviedla, že pracuje s honduraským konzulátom na realizácii deportácie.