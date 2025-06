Bývalý anglický reprezentant Lallana ukončil aktívnu kariéru

Londýn 25. júna (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Adam Lallana ukončil aktívnu kariéru. Za Albión odohral 34 zápasov, v ktorých strelil tri góly. Presadil sa aj v dueli kvalifikácie MS 2018 proti Slovensku v Trnave, v závere nadstaveného času rozhodol o víťazstve 1:0. Bol to jediný duel, v ktorom Angličania nastúpili pod vedením trénera Sama Allardycea.



Väčšinu kariéry strávil Lallana v Southamptone, pôsobil aj v Liverpoole, Bournemouthe a Brightone. „Najradšej spomínam na dve etapy pôsobenia v Southamptone. Veľmi si cením podpory klubu aj fanúšikov. Je bláznivé, že to všetko sa začalo ešte v minulom tisícročí, v roku 1999, keď som sa stal členom akadémie. Od môjho profesionálneho debutu v roku 2006 som mal to požehnanie žiť svoj sen a zdieľať ho s ďalšími ľuďmi," napísal na svojom instagrame 37-ročný Lallana, ktorý v drese „svätcov" celkovo absolvoval 283 zápasov, na konto si pripísal 60 gólov.