Bývalý belgický reprezentant Nainggolan bude pôsobiť v Indonézii

Jakarta 5. decembra (TASR) - Bývalý belgický futbalový reprezentant Radja Nainggolan si vyskúša pôsobenie v najvyššej indonézskej súťaži, v ktorej bude obliekať dres posledného tímu súťaže FC Bhayangkara. Tridsaťsaťpäťročný stredopoliar, ktorý v minulosti pôsobil v Interi Miláno či AS Rím, bol od júla bez klubu.



Nainggolan naposledy hral za taliansky SPAL v Serii B, no v tíme skončil po tom, čo vypadol do tretej najvyššej súťaže. Jeho nová zmluva s indonézskym klubom je platná do konca prebiehajúceho ročníka.