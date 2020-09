Bývalý český reprezentant Jan Polák ukončil kariéru

Praha 10. septembra (TASR) - Český futbalový stredopoliar Jan Polák ukončil vo veku 39 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. V uplynulých dvoch sezónach pôsobil v druholigovom Prostějove. Informovala o tom Mladá fronta Dnes.



V minulosti si Polák obliekal dresy Norimbergu, Anderlechtu Brusel či Wolfsburgu. V domácej najvyššej súťaži hral za Brno a Liberec. V reprezentácii nastúpil na 57 zápasov a strelil sedem gólov, predstavil sa aj na MS 2006 a ME 2008, s výberom do 21 rokov získal striebro na európskom šampionáte v roku 2000 a o dva roky neskôr sa tešil z celkového triumfu. Do piatku bol najmladším hráčom v národnom tíme, v zápase Ligy národov proti Slovensku v Bratislave (3:1) ho prekonal Adam Hložek, pripomenul portál sport.cz.