Futbal: Bývalý kapitán dánskej reprezentácie Kjaer ukončil kariéru

Kodaň 13. januára (TASR) - Bývalý kapitán dánskej futbalovej reprezentácie Simon Kjaer oficiálne ukončil hráčsku kariéru. Tridsaťpäťročný obranca mal pritom na stole ponuky od klubov účinkujúcich v Lige majstrov.



Kjaer naposledy pôsobil v AC Miláno, s ktorým v roku 2022 získal titul v talianskej Serii A. Z tímu odišiel vlani ako voľný hráč. Počas kariéry obliekal aj dresy Midtjyllandu, Palerma, Wolfsburgu, AS Rím, Lille, Fenerbahçe Istanbul, Sevilly či Atalanty Bergamo.



V národnom tíme si pripísal 132 štartov a päť gólov. Na ME v júni 2021 ako kapitán dánskeho tímu pribehol na pomoc Christianovi Eriksenovi, ktorý mal zástavu srdca počas zápasu s Fínskom. Neskôr za to dostal spoločne s celým dánskym tímom a zdravotníckym personálom Cenu fair play FIFA. Informáciu priniesla agentúra AP.