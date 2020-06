Futbalový tréner Unzué na tlačovke oznámil, že trpí ochorením ALS

Barcelona 18. júna (TASR) - Španielsky futbalový tréner Juan Carlos Unzué vo štvrtok oznámil, že trpí amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS), ktorá spôsobuje postupnú paralýzu.



Päťdesiattriročný kormidelník naposledy viedol vlani druholigovú Gironu, ktorá ho prepustila na konci októbra. Predtým pôsobil v Celte Vigo a v roku 2017 priviedol do klubu slovenského stredopoliara Stanislava Lobotku. Okrem toho viedol Numanciu a Santander a pracoval ako asistent či tréner brankárov pod Frankom Rijkaardom, Pepom Guardiolom a Luisom Enriquem v FC Barcelona.



"V súčasnosti je to choroba, na ktorú nie je liek, okrem nejakých tabliet, ktoré pomáhajú väčšine pacientov spomaliť jej postup. Môžem vás uistiť, že to zvládam dobre. Som duševne silný, aby som vedel koexistovať s touto ťažkou chorobou," uviedol počas tlačovej konferencie na štadióne Camp Nou.



Unzué, ktorého na tlačovku prišli podporiť napríklad Gerard Pique, Carles Puyol, Jordi Alba či Enrique, chce svoj čas venovať získavaniu peňazí a osvete o tejto chorobe. Informovala agentúra DPA.