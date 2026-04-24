Bývalý futbalový reprezentant zomrel počas priateľského zápasu
Eneramo odohral v inkriminovanom stretnutí celý prvý polčas a nešťastný moment sa stal päť minút po začiatku druhého dejstva.
Autor TASR
Abuja 24. apríla (TASR) - Bývalý nigérijský futbalový reprezentant Michael Eneramo zomrel v piatok vo veku 40 rokov, keď skolaboval priamo na ihrisku počas priateľského zápasu. Podľa Nigérijskej futbalovej federácie (NFF) bola pravdepodobnou príčinou smrti zástava srdca.
Eneramo odohral v inkriminovanom stretnutí celý prvý polčas a nešťastný moment sa stal päť minút po začiatku druhého dejstva. „Je to zdrvujúce. V tejto chvíli nemám slov,“ reagoval generálny sekretár NFF Mohammed Sanusi podľa AP. Na pozícii útočníka odohral Eneramo za národný tím Nigérie desať zápasov a skóroval trikrát. Na klubovej úrovni hral aj v Turecku za Sivasspor, Besiktas, Karabükspor, Istanbul Basaksehir i Manisaspor.
Eneramo odohral v inkriminovanom stretnutí celý prvý polčas a nešťastný moment sa stal päť minút po začiatku druhého dejstva. „Je to zdrvujúce. V tejto chvíli nemám slov,“ reagoval generálny sekretár NFF Mohammed Sanusi podľa AP. Na pozícii útočníka odohral Eneramo za národný tím Nigérie desať zápasov a skóroval trikrát. Na klubovej úrovni hral aj v Turecku za Sivasspor, Besiktas, Karabükspor, Istanbul Basaksehir i Manisaspor.