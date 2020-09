CAF odložila semifinále a finále africkej Ligy majstrov o tri týždne

Rabat 11. septembra (TASR) - Konfederácia afrického futbalu (CAF) odložila semifinále a finále africkej Ligy majstrov o ďalšie tri týždne. Dôvodom sú nové koronavírusové prípady a cestovné obmedzenia v Maroku, ktoré má v najlepšej štvorke až dvojnásobné klubové zastúpenie.



Exekutíva CAF rozhodla o odklade stretnutí na štvrtkovej videokonferencii, ktorej predchádzala oficiálna žiadosť Marockej futbalovej asociácie. Prvé semifinálové duely africkej LM by sa mali podľa nového rozpisu hrať 17. a 18. októbra, odvety sú na programe 23. a 24. októbra, finále je naplánované na 6. novembra. Strešná organizácia afrického futbalu rozhodla aj o odklade ďalších klubových súťaží, vrátane Konfederačného pohára CAF, ktorý mal vyvrcholiť turnajom vo formáte Final Four práve v Maroku.



Pôvodne mali africké klubové súťaže finišovať už v máji, no naplánované zápasy museli odložiť pre pandémiu koronavírusu. Informáciu priniesla agentúra AP.