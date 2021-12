Cagliari Calcio remízovalo s FC Turín 1:1, Carboni dal vlastný

Sumáre:



Empoli F.C. – Udinese Calcio 3:1 (0:1)



Góly: 50. Stojanovič, 59 Bajrami, 78. Pinamonti – 22. Deulofeu



Cagliari Calcio - FC Turín 1:1 (0:1)



Góly: 54. Pedro - 32. Carboni (vlastný)

Empoli 7. decembra (TASR) - Futbalisti Empoli zvíťazili v pondelkovom domácom zápase 16. kola talianskej Serie A nad Udinese 3:1. Hostia tak už mesiac nevyhrali a v tabuľke im patrí štrnáste miesto. Empoli je o tri miesta vyššie za Veronou, ktorá ma lepšie skóre.Prvý gól strelili v 23. minúte hostia, keď si Isaac Success spracoval vysokú nahrávku a následne zakombinoval s Gerardom Deulofeuom, ktorý prekonal Guglielma Vicaria. Odpoveď prišla až v druhom polčase, keď Petar Stojanovič zo šestnástky našiel v 50. minúte medzeru v spleti hráčov a vsietil gól. Už o deväť minút išli domáci do vedenia. Nedim Bajrami skóroval do prázdnej brány po tom, čo loptu v päťke tečovala spleť hráčov vrátane brankára Marca Silvestriho. Obrat dokonal Andrea Pinamonti, ktorý nekompromisne z prvej zakončil do brány spätnú prihrávku Bajramiho.V druhom pondelkovom stretnutí Cagliari privítalo FC Turín. V 32. minúte sa dostali hostia do vedenia po chybe brankára Alessia Cragna, ktorý strelu Tommasa Pobegu spoza šestnástky len vyrazil pred seba a následne sa lopta odrazila do brány po súboji Andreu Carboniho a Antonia Sanabriu. O výstavný vyrovnávací gól sa v druhom polčase postaral Joo Pedro, ktorý v 54. minúte na hranici malého vápna nožničkami prekonal Milinkoviča-Saviča. O polhodinu mal veľkú šancu rozhodnúť zápas v prospech Turínu Dennis Praet, ktorý však v obklopení dvoch obrancov a vybiehajúceho Cragna nedokázal trafiť bránu. Šancu z blízka nevyužil o chvíľu ani Daniele Baselli a domáci tak získali cenný bod, ktorý ich posunul na osemnáste miesto tabuľky.