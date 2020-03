Serie A: Cagliari odvolalo trénera Marana

Cagliari 3. marca (TASR) - Taliansky futbalový klub Cagliari Calcio odvolal trénera Rolanda Marana. O funkciu prišiel dva dni po domácej prehre s AS Rím 3:4. Jeho už bývalí zverenci nedokázali zvíťaziť v jedenástich ligových dueloch za sebou.



Vo funkcii ho nahradil bývalý reprezentačný brankár Talianska Walter Zenga. Päťdesiatdeväťročný Zenga naposledy viedol Benátky, bude to už jeho 16. klub v jeho trénerskej kariére. Kontrakt podpísal do roku 2021.



Cagliari pritom začalo sezónu nad očakávanie, keď atakovalo priečky zaručujúce Ligu majstrov a nenašlo premožiteľa v trinástich z úvodných pätnástich zápasov. Informovala agentúra AP.